Степанакерт, 24 сентября, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли пять автобусов и 41 автомобиль с 311 жителями, среди которых 102 ребёнка, сообщило 24 сентября Минобороны России.

Кадр из видео

«Российские военнослужащие сопроводили автомобильные колонны с мирными жителями Нагорного Карабаха, убывающими в Армению. Всего убыло 5 автобусов и 41 единица личного автотранспорта», — заявили в ведомстве.

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Помимо этого, миротворцы доставили 125 тонн продовольствия и 65 тонн горюче-смазочных материалов мирному населению Карабаха, а также приняли шесть единиц бронетехники, более 1,2 тыс. стрелкового оружия и противотанковых средств и около 130 тыс. боеприпасов от вооружённых формирований региона.

«Во исполнение достигнутых договорённостей о прекращении боевых действий продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев», — добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября армия Азербайджана начала боевые действия в Нагорном Карабахе. В Баку назвали свои шаги «антитеррористическими действиями» локального характера. На следующий день подвергся обстрелу автомобиль с российскими миротворцами, которые возвращались с наблюдательного поста, никто из них не выжил.

В октябре 2022 года на саммите «Европейского политического сообщества» премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, с учётом чего пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящий процесс внутренним делом Азербайджана.

Стороны конфликта при посредничестве российских миротворцев договорились 20 сентября о перемирии, руководство Карабаха обязалось расформировать армию, вывести из региона технику и военных и прекратить боевые действия. На следующий день в Евлахе прошли переговоры Баку и Степанакерта. Стороны обсудили вопрос реинтеграции проживающих в Карабахе армян, позднее в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева заявили, что передали представителям армянского населения Карабаха соответствующий план.

Позднее, 24 сентября, первые беженцы из Нагорного Карабаха прибыли в Армению. Они начали проходить регистрацию в специальном центре, расположенном неподалёку от Лачинского коридора.