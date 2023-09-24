Миасс, Челябинская область, 24 сентября, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Посетитель ночного кафе в Миассе в Челябинской области выстрелил из карабина в землю, пули рикошетом попали в двух человек, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уличным конфликтом с применением оружия закончилась ссора двух женщин в ночном кафе Миасса», — говорится в сообщении.

Женщины сначала начали выяснять отношения в кафе, затем продолжили ссору на улице. За одну из участниц конфликта вступился 45-летний мужчина. Он достал из внедорожника карабин «Сайга» и произвёл неприцельные выстрелы в землю. В результате огнестрельные ранения получили двое посетителей кафе 1995 и 2000 года рождения. Пули рикошетом попали одному в грудь, а другому — в ногу. Мужчина после инцидента скрылся. Пострадавших доставили в больницу.

На место прибыли сотрудники полиции. Преступника задержали на одной из баз отдыха и доставили в отдел полиции.

Следовали возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Оружие изъяли, установлено, что у владельца оно находится легально. Задержанного допрашивают.

Как сообщало ИА Регнум, в августе сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Волгограда, устроившего в июне стрельбу в одном из кафе города и ранившего троих мужчин. В кафе в Красноармейском районе произошёл конфликт между двумя отдыхавшими там компаниями. В какой-то момент один из участников достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонентов, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле.