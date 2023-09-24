Вашингтон, 24 сентября, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Капсула зонда OSIRIS-REx, несущая образец астероида Бенну, приземлилась на Землю, сообщили в Американском космическом агентстве (NASA).

Кадр из видео Зонд OSIRIS-REx

«Касание, путешествие длиною в миллионы миль официально завершилось!» — рассказали в NASA

Капсула приземлилась на испытательном и тренировочном полигоне Министерства обороны США в штате Юта в 10:52 (17:52 мск).

По данным агентства, зонд впервые доставил камни и пыль с астероида на Землю. Предположительно, в капсуле находится от 60 до 2000 граммов образцов, собранных на поверхности астероида Бенну. В NASA завершение миссии ОSIRIS-REx к астероиду Бенну называли большим днём в истории.

Команда NASA прибыла к месту приземления капсулы в течение 20 минут. Одним из первых, кто приблизился к капсуле, стал инженер, который проверил её состояние и измерил уровень газа вокруг неё.

Как сообщало ИА Регнум, американский космический аппарат OSIRIS-Rex провёл забор грунта с поверхности астероида Бенну в октябре 2020 года. Автоматическая станция OSIRIS-Rex прибыла к астероиду Бенну в конце 2018 года. После забора грунта часть материала начала просачиваться через непрочно закрывшиеся створки прибора TAGSAM, использующегося для выполнения этой операции. В связи с этим в NASA решили отложить дополнительные манипуляции и сосредоточиться на упаковывании пробы грунта в специальную капсулу.

Учёные считают, что в прошлом астероид Бенну был частью более крупного астрономического тела. Предполагается, что в составе астероида может содержаться вещество, сохранившееся со времён начала формирования Солнечной системы.