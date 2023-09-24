Санкт-Петербург, 24 сентября, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» уступил московскому «Локомотиву» со счётом 1:2 в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), прошедшем 24 сентября в Санкт-Петербурге.

Хозяева поля вели в счёте долгое время после того, как нападающий Матео Кассьерра на 22-й минуте распечатал ворота гостей. Москвичи ответили на 60-й минуте, отличился нападающий Максим Глушенков.

«Локомотив» смог вырвать победу только под конец встречи, когда защитник Наир Тикнизян забил гол на 91-й минуте. Судья вскоре удалил футболиста с поля, но гол стар решающим в матче.

После этой игры «Зенит» остался на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 17 очков. Выше него только «Крылья Советов» и «Краснодар», у которых по 18 очков. «Локомотив» поднялся в таблице с девятой на шестую строчку, заработав в общей сложности 16 очков.

Как сообщало ИА Регнум, «Зенит» 17 сентября победил казанский «Рубин» со счётом 3:0. Следующая игра для петербургской команды будет 30 сентября с «Оренбургом».

«Локомотив» 17 сентября уступил «Оренбургу» со счётом 0:2. На игре защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков порвал футболку нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы. Следующая игра москвичей запланирована на 30 сентября нижегородским «Пари».