Санкт-Петербург, 24 сентября, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Заплативший 13 млн рублей за несуществующий автомобиль пенсионер из Санкт-Петербурга прождал его всё лето, но так и не дождался. Об этом 24 сентября сообщил телеканал «78».

Иван Шилов ИА Регнум

72-летний мужчина попался на уловку мошенников ещё в мае 2023 года. Ему пообещали продать несуществующий автомобиль. Неладное пенсионер почувствовал спустя несколько месяцев.

«Петербуржец передал малознакомому «дельцу» 138 тысяч долларов (примерно 13,2 млн рублей) за автомобиль, а позже «докинул» еще 130 тысяч рублей на неизвестный счет. Целое лето пенсионер ожидал свою «карету мечты», но тщетно», — говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.

Как сообщало ИА Регнум 20 сентября, московская пенсионерка обратилась в полицию, оставшись без средств и квартиры из-за мошенников. Как стало известно, несколько месяцев она переводила деньги на счета людей, представившихся сотрудниками ЦБ РФ, ФСБ и «Госуслуг», а также продала квартиру и отдала полученные средства мошенникам. Общая сумма ущерба составила более 19,6 млн рублей.

В августе мошенники обманули профессора НИИ медицины труда РАМН Александра Плюхина, который долгое время был врачом Бориса Ельцина и Владимира Жириновского. Выяснилось, что несколько лет назад профессор практически полностью перестал видеть. Этим воспользовалась банда мошенников, которая больше года крала ценные вещи из квартиры Плюхина, а затем и вовсе отобрала квартиру на Котельнической набережной.