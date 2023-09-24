Екатеринбург, 24 сентября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Перевозивший школьников микроавтобус Mercedes попал в аварию 24 сентября на 291-м км трассы Пермь — Екатеринбург в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

ГИБДД Свердловской области

«В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшей девочке из микроавтобуса», — говорится в сообщении.

В автобусе находились 15 человек, в том числе 10 школьников. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel, разворачиваясь, не уступил микроавтобусу, что и стало причиной столкновения.

На место аварии прибыли автоинспекторы и устанавливают детали происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года в ДТП попал автобус со школьниками в Ярославской области. Столкнулись четыре транспортных средства, но никто не пострадал. Авария произошла из-за того, что грузовик столкнулся со стоящей «Газелью», из-за чего она въехала в патрульный автомобиль ГИБДД, а тот врезался в автобус.

Также 24 сентября произошло ДТП с маршрутным такси у деревни Шелокша в Нижегородской области. Вылетевшая на встречку фура врезалась в микроавтобус, в результате чего погибли три женщины, 17 человек пострадали.