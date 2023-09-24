Ашхабад, 24 сентября, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов стал героем страны, сообщило 24 сентября издание «Туркменистан. Золотой век».

РИА Новости/Михаил Климентьев Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

«В ходе заседания Халк Маслахаты Туркменистана состоялось торжественная церемония присвоения президенту Сердару Бердымухамедову звания Героя Туркменистана», — говорится в сообщении.

Бердымухамедову присвоили высшую степень отличия — звание Героя Туркменистана — и вручили золотой знак Altyn A («Золотой полумесяц»).

Согласно постановлению Меджлиса Туркменистана, глава государства получил это звание за огромный личный вклад в дело укрепления основ национальной независимости страны, принципов нейтралитета государства, а также за особо выдающиеся заслуги в динамичном развитии страны и упрочении международного авторитета.

Своё звание президент также получил в связи с празднованием 32-й годовщины независимости Туркменистана.

В сентябре 2019 года российский космонавт Олег Кононенко стал Героем Туркменистана. Высшую степень отличия космонавту тогда вручил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов.

Парламент Туркмении в 2017 году присудил президенту Гурбангулы Бердымухамедову звание «Герой Туркменистана» во второй раз. Туркменистанский лидер удостоился этой награды за личный вклад в совершенствование демократических, правовых основ государства, укрепление суверенитета, конституционного строя, независимости и постоянного нейтралитета Туркмении. Впервые звание «Герой Туркменистана» Гурбангулы Бердымухамедову присвоили в 2011 году.