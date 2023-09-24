Вашингтон, 24 сентября, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин не будет голосовать за выделение средств на новую помощь Украине, пока американские военнослужащие вынуждены жить в грязи и нечистотах. Об этом она заявила 24 сентября в соцсети Х (бывш. Twitter).

Счетная палата правительства США

Грин прокомментировала доклад службы госаудита, обследовавшей 12 военных баз в США. Инспекторы нашли множество проблем с коммунальным обеспечением, в том числе аварии в канализации, сломанные кондиционеры, плесень, тараканов и даже бомжей. Конгрессвумен обвинила в происходящем президента США Джо Байдена.

«Министерство обороны Байдена вынуждает американских военнослужащих жить в грязи и нищете на наших базах, в то время как они требуют больше денег для Украины! Я не буду голосовать за финансирование, пока с нашими военными обходятся хуже, чем с мусором», — написала она.

Как сообщало ИА Регнум, Грин ранее уже выступала против удовлетворения заявки Байдена на выделение более $20 млрд на помощь Украине. Она указала на то, что в США есть свои проблемы, которые необходимо решать, в том числе бездомность, которая достигла рекордных масштабов.

В палате представителей, где большинство у Республиканской партии, многие политики заявили, что не допустят принятия бюджета США на будущий финансовый год, если там будут расходные статьи на помощь Киеву. Майкл Уолтц назвал политику Байдена в отношении Украины провальной, добавив, что для Киева закончилась эра карт-бланшей.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти сказал, что из бюджета нужно исключить предназначенные для ВСУ $300 млн. Он считает, что получит поддержку большинства своих коллег по этому вопросу, так как они выступают за сокращение расходов. Шесть членов нижней палаты Конгресса внесли на рассмотрение проект краткосрочного бюджета страны, в котором нет пунктов о выделении на помощь Украине.