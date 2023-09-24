Лондон, 24 сентября, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Супруга Бориса Джонсона, бывшего премьер-министра Великобритании, Кэрри Джонсон уволила няню ребёнка экс-премьер-министра из-за того, что та выпила с её мужем бокал вина, сообщила газета Mirror.

NEIL HALL/EPA/TASS Бориса Джонсона и его супруга Кэрри Джонсон

«Это был полный кошмар», — рассказала уроженка Зимбабве 59-летняя няня Тереза Доус.

По словам женщины, она всего лишь выпила с Борисом Джонсоном бокал розового вина в честь новорожденного Фрэнка Альфреда Одиссея, восьмого ребёнка Бориса Джонсона. Журналистам няня сказала, что британский политик «не в её вкусе».

Доус рассказала, что Кэрри Джонсон дала ей 15 минут, чтобы упаковать чемоданы и уйти. Это произошло сразу после того, как Джонсон выписали из роддома. При этом, как отметила няня, британский политик перед ней извинился и сказал, что не может контролировать жену из-за гормонов.

Уроженка Зимбабве считает, что ей причитаются «тысячи» фунтов за работу у экс-премьера и выходное пособие, так как с ней заключали контракт на три месяца. Женщина теперь рассматривает возможность подать иск в суд.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году Борис Джонсон женился на своей 33-летней возлюбленной Кэрри Саймондс. Джонсон много лет сожительствовал с Саймондс. Когда он стал премьер-министром, она переехала вместе с ним в официальную резиденцию на Даунинг-стрит. В 2019 году пара объявила о помолвке.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз. Его 35-летняя супруга Кэрри Джонсон в июле 2023 года поделилась в социальной сети фотографиями новорожденного мальчика. Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон родился 5 июля.