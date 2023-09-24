Вашингтон, 24 сентября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Оперативно-тактические комплексы ATACMS, которые Вашингтон планирует поставить Киеву, не только поменяют расклад на поле боя, но эти установки ждёт незавидная участь. Такое мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперт напомнил, что эти ракеты, радиус действия которых составляет 190 миль (около 305 км), могут бить глубоко по российской территории только в том случае, если подойдут поближе к линии фронта. Однако тогда они станут лёгкой мишенью для российских войск.

«Чем ближе они будут к передовой, тем уязвимее станут, и тогда их уничтожат российские дроны», — отметил Джонсон.

Эксперт подчеркнул, что Запад всячески пытается вернуть ВСУ на поле боя, однако на самом деле уже не знает, что делать дальше.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден пообещал главе Украины Владимиру Зеленскому поставить ракеты ATACMS, но небольшую партию. При этом в Пентагоне заявили, что им нечего анонсировать по этому виду оружия.

Госсекретарь Энтони Блинкен в свою очередь отметил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом. Он добавил, что переговоры между двумя странами о предоставлении вооружений ведутся ежедневно и их не станут прекращать.

19 сентября журнал Foreign Policy проинформировал, что все американские ведомства, которые должны были согласовать вопрос поставки ATACMS для ВСУ, уже одобрили этот возможный шаг Вашингтона. 20 сентября корреспондент телеканала Fox News в Пентагоне Лукас Томлинсон сообщил, что Украина в обозримом будущем не получит от США ракеты ATACMS.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что если киевские власти применят американские ракеты ATACMS, российская армия уничтожит критическую инфраструктуру Украины, значительно расширив список целей, которые нужно поразить. По его словам, российские средства РЭБ смогут подавить системы наведения ATACMS, если украинская сторона решится их применять.