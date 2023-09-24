ABC: почти половина американцев при Байдене стала жить хуже
ABC News: 44% заявили о падении уровня жизни при Байдене
Вашингтон, 24 сентября, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Уровень жизни 44% жителей США упал за то время, пока президентом страны является Джо Байден. Об этом свидетельствует опрос, итоги которого 24 сентября опубликовал телеканал ABC News.
Это стало худшим результатом в сравнении с другими президентами с 1986 года. Исследование также показало, что работу главы государства одобряют 37% опрошенных, а 56% дали ей негативную оценку.
«Рекордное количество американцев говорят, что им стало хуже во время его президентства, три четверти говорят, что он слишком стар для следующего срока», — говорится в сообщении.
Среди опрошенных 40% заявили, что будут винить Байдена в случае приостановки финансирования американского правительства из-за отсутствия консенсуса по госбюджету. Среди респондентов, которые не одобряют работу Байдена, около 75% сказали, что, оглядываясь назад, они одобряют работу его предшественника Дональда Трампа.
Как сообщало ИА Регнум, в Конгрессе США идёт спор о госбюджете на новый финансовый год, который начинается с 1 октября 2023 года. Одним из основных вопросов стало финансирование Украины. Группа членов палаты представителей от Республиканской партии требуют сократить или убрать пункты о помощи Киеву.
Спикер нижней палаты Конгресса Кевин Маккарти заявил, что хочет исключить из американского госбюджета $300 млн на обучение военнослужащих ВСУ. Он также поставил под сомнение, что получит одобрение запрос Байдена на выделение более $20 млрд на помощь Киеву.
Коллега Маккарти Марджори Тейлор Грин потребовала вместо выделения помощи Украине направить деньги на борьбу с бездомностью, показатели которой в США стали рекордными. Шесть республиканцев из палаты представителей предложили проект краткосрочного бюджета, где не предусмотрены затраты на помощь для Украины.