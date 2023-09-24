Вашингтон, 24 сентября, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Уровень жизни 44% жителей США упал за то время, пока президентом страны является Джо Байден. Об этом свидетельствует опрос, итоги которого 24 сентября опубликовал телеканал ABC News.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

Это стало худшим результатом в сравнении с другими президентами с 1986 года. Исследование также показало, что работу главы государства одобряют 37% опрошенных, а 56% дали ей негативную оценку.

«Рекордное количество американцев говорят, что им стало хуже во время его президентства, три четверти говорят, что он слишком стар для следующего срока», — говорится в сообщении.

Среди опрошенных 40% заявили, что будут винить Байдена в случае приостановки финансирования американского правительства из-за отсутствия консенсуса по госбюджету. Среди респондентов, которые не одобряют работу Байдена, около 75% сказали, что, оглядываясь назад, они одобряют работу его предшественника Дональда Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, в Конгрессе США идёт спор о госбюджете на новый финансовый год, который начинается с 1 октября 2023 года. Одним из основных вопросов стало финансирование Украины. Группа членов палаты представителей от Республиканской партии требуют сократить или убрать пункты о помощи Киеву.

Спикер нижней палаты Конгресса Кевин Маккарти заявил, что хочет исключить из американского госбюджета $300 млн на обучение военнослужащих ВСУ. Он также поставил под сомнение, что получит одобрение запрос Байдена на выделение более $20 млрд на помощь Киеву.

Коллега Маккарти Марджори Тейлор Грин потребовала вместо выделения помощи Украине направить деньги на борьбу с бездомностью, показатели которой в США стали рекордными. Шесть республиканцев из палаты представителей предложили проект краткосрочного бюджета, где не предусмотрены затраты на помощь для Украины.