Пекин, 24 сентября, 2023, 17:34 — ИА Регнум. В результате пожара на китайской шахте в провинции Гуйчжоу погибли 16 человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

Du Honggang/Xinhua/Global Look Press

«16 рабочих оказались заблокированными и не смогли выбраться наружу», — передал телеканал.

Пожар вспыхнул на угольной шахте Шаньцзяошу в районе города Паньчжоу примерно в 08:00 (03:00 мск). По предварительным данным, загорелась конвейерная лента.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 11 человек погибли при пожаре на промышленном объекте в Китае. Огонь вспыхнул в одном из помещений на территории завода, расположенного в промышленной зоне, в уезде Уи.