Вашингтон, 24 сентября, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Российская армия извлекает уроки из тех сложностей, с которыми ей приходится сталкиваться в ходе СВО, и это способность осложняет ситуацию для ВСУ, сообщила 24 сентября газета The Wall Street Journal.

РИА Новости

В статье «Российская армия учится на своих ошибках на Украине» издание отмечает, что ВС России исправили ошибки, которые совершали в начале СВО, и хорошо адаптировались на поле боя.

По словам американского генерала Джеймса Хекера, командующего ВВС в Европе и Африке, в Пентагоне, следя за действиями ВС России, заметили ряд направлений, по которым российская сторона смогла хорошо сориентироваться и приспособиться.

Автор материала выразил мнение о том, что для ВСУ это стало проблемой. Например — активное применение российской стороной беспилотников. Другой пример — перенос складов с техникой и боеприпасами за пределы досягаемости РСЗО HIMARS.

Адекватно реагировать на эти изменения тактики со стороны российский армии у ВСУ пока не получается, отметило издание, указав на это как на одну из причин неудач в контрнаступлении украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, аналитик Майя Карлин в статье для издания 19FortyFive обратила внимание на активное использование российскими военными беспилотников «Ланцет» в новой модификации с увеличенной по сравнению с исходным вариантом дальностью действия.

Она назвала переход ВС России на этот вид дронов очень опасным для ВСУ, в частности для её авиации.

По данным Forbes, российские беспилотники в ходе спецоперации подбили пятую часть лучших танков ВСУ, которые им передали страны НАТО, включая шведские Stridvagn 122.

При этом ряд американских аналитиков указывает на растущее в США недовольство тратами бюджета на украинскую армию и на политические решения президента Джо Байдена в этой связи. По словам конгрессмена Майкла Уолтца, Америке выворачивают карманы, даже не пытаясь объяснить американцам, зачем это нужно.