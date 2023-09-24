Число раненых в ДТП с фурой под Нижним Новгородом выросло до 17 человек
Число пострадавших в ДТП с фурой под Нижним Новгородом выросло до 17 человек
Нижний Новгород, 24 сентября, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Число пострадавших в ДТП возле деревни Шелокша в Нижегородской области, в котором погибли три человека, выросло до 17, сообщили журналистам в минздраве региона уточнённые данные.
«Погибли три человека, 17 человек пострадали, из них девять человек госпитализированы в областную клиническую больницу (пять человек в тяжёлом состоянии, четыре человека — состояние средней степени тяжести)», — говорится в сообщении.
Остальным пострадавшим, среди которых один ребёнок, оказали медицинскую помощь и отпустили их домой на амбулаторное лечение. Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали 15 человек.
Авария произошла около 09:40 24 сентября на трассе М-7. Столкнулись грузовой автомобиль и пассажирская «Газель». Все трое погибших — женщины.
В областном управлении МВД сообщили, что виновником ДТП возле Шелокши, по предварительным данным, стал водитель грузовика, допустивший выезд на встречную полосу.