Нижний Новгород, 24 сентября, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Число пострадавших в ДТП возле деревни Шелокша в Нижегородской области, в котором погибли три человека, выросло до 17, сообщили журналистам в минздраве региона уточнённые данные.

МЧС России/ТАСС

«Погибли три человека, 17 человек пострадали, из них девять человек госпитализированы в областную клиническую больницу (пять человек в тяжёлом состоянии, четыре человека — состояние средней степени тяжести)», — говорится в сообщении.

Остальным пострадавшим, среди которых один ребёнок, оказали медицинскую помощь и отпустили их домой на амбулаторное лечение. Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали 15 человек.

Авария произошла около 09:40 24 сентября на трассе М-7. Столкнулись грузовой автомобиль и пассажирская «Газель». Все трое погибших — женщины.

В областном управлении МВД сообщили, что виновником ДТП возле Шелокши, по предварительным данным, стал водитель грузовика, допустивший выезд на встречную полосу.