Вашингтон, 24 сентября, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Страны Запада отправляют на Украину устаревшее и неисправное вооружение, которое им самим не нужно, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 24 сентября на YouTube-канале Dialogue Works.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВСУ получают старьё. Эта старая техника не работает исправно, там есть дыры, требуется ремонт», — сказал он.

Джонсон подчеркнул, что у Украины нет собственного военного производства и она полностью зависит от поставок Запада. По этой причине ВСУ никогда не смогут победить Россию, уверен американский аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 20 сентября заявил, что Варшава перестала поставлять оружие Киеву. Он заявил, что вооружение нужно Польше самой для укрепления собственной армии. Президент этой республики Анджей Дуда уточнил, что глава правительства говорил про новое оружие, а не имел в виду старые виды вооружений.

Немецкое издание Der Spiegel 19 сентября сообщило, что украинская сторона отказалась принять 10 танков Leopard, поступивших из Германии. Причиной стало то, что техника нуждалась в ремонте.

Кроме того, 22 сентября выяснилось, что большая часть отправленных Данией танков для ВСУ оказалась неисправна. Это признал министр обороны королевства Троельс Лунд Поульсен.