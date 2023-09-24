Вашингтон, 24 сентября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Постоянная критика украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Запада привела в ярость лидеров Европы и США, заявил 24 сентября журналист Дэниел Майклс.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«За последние полтора года Зеленский разозлил официальных лиц ООН, заявляя, что Совбез должен действовать против России или рассмотреть вопрос о самороспуске», — говорится в статье издания The Wall Street Journal.

Глава киевского режима взбесил и конкретно президента США Джо Байдена, и его советников, когда назвал абсурдом нежелание принять Украину в НАТО на саммите в Вильнюсе 11–12 июля, добавил Майклс. По его словам, американского лидера это настолько разгневало, что он хотел убрать любое упоминание о кандидатуре Украины из коммюнике мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум 22 июля, в США заявили, что Зеленский ведёт себя как избалованный, капризный ребёнок. Многие в американском правительстве, как и в Европе, устали от его поведения, заявил обозреватель Дуглас Маккиннон. По его словам, Зеленский «сжигает мосты и в Европе».

Позднее, 23 сентября, журналист Дэнни Хайфон заявил, что ребяческое поведение Зеленского ставит под вопрос тему западной помощи Киеву. Запад начал осознавать, что план по ослаблению России провалился, отметил он, о чём свидетельствуют неработающие санкции, успехи российских военных в зоне проведения спецоперации и нежелание главы киевского режима остудить свой политический пыл.

Зеленского на Западе «опустили по полной программе», заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин 24 сентября. Он отметил, что украинскому лидеру надавали пустых обещаний и никакой реальной помощи, а пока он ездил по другим странам, сильно ухудшились отношения Варшавы и Киева.