Слова Зеленского разгневали ЕС и США
WSJ: высказывания Зеленского привели Запад в ярость
Вашингтон, 24 сентября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Постоянная критика украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Запада привела в ярость лидеров Европы и США, заявил 24 сентября журналист Дэниел Майклс.
«За последние полтора года Зеленский разозлил официальных лиц ООН, заявляя, что Совбез должен действовать против России или рассмотреть вопрос о самороспуске», — говорится в статье издания The Wall Street Journal.
Глава киевского режима взбесил и конкретно президента США Джо Байдена, и его советников, когда назвал абсурдом нежелание принять Украину в НАТО на саммите в Вильнюсе 11–12 июля, добавил Майклс. По его словам, американского лидера это настолько разгневало, что он хотел убрать любое упоминание о кандидатуре Украины из коммюнике мероприятия.
Как сообщало ИА Регнум 22 июля, в США заявили, что Зеленский ведёт себя как избалованный, капризный ребёнок. Многие в американском правительстве, как и в Европе, устали от его поведения, заявил обозреватель Дуглас Маккиннон. По его словам, Зеленский «сжигает мосты и в Европе».
Позднее, 23 сентября, журналист Дэнни Хайфон заявил, что ребяческое поведение Зеленского ставит под вопрос тему западной помощи Киеву. Запад начал осознавать, что план по ослаблению России провалился, отметил он, о чём свидетельствуют неработающие санкции, успехи российских военных в зоне проведения спецоперации и нежелание главы киевского режима остудить свой политический пыл.
Зеленского на Западе «опустили по полной программе», заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин 24 сентября. Он отметил, что украинскому лидеру надавали пустых обещаний и никакой реальной помощи, а пока он ездил по другим странам, сильно ухудшились отношения Варшавы и Киева.