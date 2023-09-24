Ереван, 24 сентября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. В испанском городе Гранада 5 октября пройдёт встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщили 24 сентября в пресс-службе Совета безопасности Армении.

Петр Ковалев/ТАСС Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Также в ведомстве отметили, что в Брюсселе 26 сентября встретятся секретарь СБ Армении Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Также Григорян проведёт встречи с советниками президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Все эти встречи пройдут в рамках подготовки переговоров Пашиняна и Алиева.

Армения и Азербайджан в рамках урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе изучают и обсуждают перспективу подписания в будущем мирного договора.

Вопрос приобрёл актуальность на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В регионе, который в 2022 году армянский премьер-министр Никол Пашинян признал территорией Азербайджана, 19 сентября начались боевые действия.

На следующий день, 20 сентября, Ереван и Баку достигли соглашения о перемирии. Ещё через сутки, 21 сентября, представители Еревана и Баку обсудили в городе Евлахе вопрос реинтеграции армян Нагорного Карабаха и будущий мирный договор из пяти пунктов.

Военные Нагорного Карабаха в соответствии с договорённостью о перемирии и расформировании карабахской армии начали сдавать оружие. Российские миротворцы помогают мирным жителям переезжать в Армению из Карабаха.

Комментируя происходящее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопрос, касающийся Нагорного Карабаха, делом Азербайджана, к которому относится регион. Вопрос сроков подписания мирного договора Арменией и Азербайджаном он назвал пока не решённым.