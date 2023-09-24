Краснодар, 24 сентября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Массовое ДТП в Краснодаре привело к гибели 29-летнего пешехода, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края в Telegram-канале.

Telegram-канал Госавтоинспекции Краснодарского края

Авария произошла в 12:30 24 сентября на перекрёстке улиц Российская и Солнечная. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель грузовой «Газели», проехав на «красный». Автомобиль столкнулся с Skoda и Renault, отчего его вынесло на пешеходную зону.

«От удара «Газель» вылетела на тротуар, где находились люди. Молодой человек 1994 года рождения от полученных травм скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Госавтоинспекции Краснодарского края

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ для выяснения подробностей трагедии.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа в Краснодарском крае на трассе Тамань — Веселовка столкнулись четыре легковых автомобиля. В аварии погибли четыре человека. ДТП произошло из-за того, что один из водителей выехал на встречную полосу.