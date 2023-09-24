Вашингтон, 24 сентября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Российские дроны нанесли серьёзный ущерб парку боевых машин Вооружённых сил Украины. Об этом 24 сентября сообщил журнал Forbes.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным издания, беспилотники ВС России вывели из строя пятую часть лучших танков украинской армии, полученных от Запада. Речь идёт о боевых машинах Stridvagn 122, находящихся на востоке Украины, которые киевским властям передала Швеция.

«Начинённые взрывчаткой российские дроны повредили два редких танка Strv 122, принадлежащих 21-й механизированной бригаде украинской армии», — указано в материале.

Шведские танки Strv 122 являются модификацией немецкого Leopard 2A5. Авторы статьи отметили, что сейчас он считается лучшим танком ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября пресс-служба министерства обороны Швеции заявила, что королевство отправило Украине десять танков Stridsvagn 122 с обученными на них украинскими экипажами. Курс обучения танкистов ВСУ длился несколько недель. В ведомстве отметили, что приложили много усилий и принесли большие жертвы, чтобы обучить украинцев.

В Сети 23 сентября появилось видео уничтожения в зоне спецоперации шведских танков Stridsvagn 122. Аналог немецких танков Leopard попал под обстрел российских ударных беспилотников. На каком из участков фронта это произошло, не уточнили. После удара дрона над подбитым танком поднялась дымовая завеса. Удар полностью уничтожил машину.

Вооружённые силы Украины лишились ещё одного танка, переданного Киеву Западом. О том, что боевую машину Leopard с экипажем, состоящим из военнослужащих Вооружённых сил Германии, российские разведчики уничтожили в зоне проведения спецоперации, 24 сентября рассказал командир разведгруппы с позывным Легенда.

Всего же с начала спецоперации ВС России ликвидировали более 12 тыс. танков и бронемашин ВСУ.