Донецк, 24 сентября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ввёл на территории ДНР военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, а также контроль за телефонными разговорами. Соответствующий указ 24 сентября опубликовали на сайте главы республики.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными разговорами», — говорится в документе.

Пушилин также распорядился ввести дополнительные меры по усилению режима секретности в органах государственной власти.

Как сообщало ИА Регнум, глава ДНР также ввёл на территории республики с 24 сентября комендантский час. С понедельника по пятницу ограничено движение с 23:00 до 04:00.

В июне 2023 года в управлении ФСБ в ДНР сообщили о поимке шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины. В ведомстве выяснили, что он прибыл на территорию республики, чтобы собирать данные о российских военных подразделениях. Он помогал украинской разведке с 2018 года.