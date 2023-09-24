Москва, 24 сентября, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Прыгуны в воду Игорь Мялин и Вячеслав Качанов выступят на Азиатских играх в китайском Ханчжоу за Узбекистан. Об этом 24 сентября стало известно из заявочных списков участников.

Алексей Даничев/РИА Новости Вячеслав Качанов

Мялина и Качанова исключили из кандидатов в основной состав российской сборной, и они стали единственными представителями Узбекистана, заявленными на Азиатские игры в соревнованиях по прыжкам в воду. Об этом сообщил ТАСС.

На Универсиаде 2015 года Мялин победил в синхронном миксте вместе с Дарьей Говор, тогда же завоевал индивидуальное и командное серебро и бронзу в прыжках с вышки и мужских синхронных прыжках; Качанов — чемпион Европы 2021 года среди юниоров в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина.

Азиатские игры (Азиада) состоятся в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Спортивное мероприятие проводится раз в четыре года, официально признаётся Международным олимпийским комитетом. Азиада открывается парадом национальных Олимпийских комитетов, государственные флаги и гимны сопровождают церемонию награждения. После Второй мировой войны многие обрётшие независимость азиатские страны решили устроить спортивные соревнования с целью укрепления взаимопонимания, и в августе 1948 года в ходе Олимпийских игр в Лондоне Индийский Олимпийский комитет предложил главам азиатских спортивных команд идею проведения Азиады. Они согласились, и в феврале появилась Федерация Азиатских игр. Первая Азиада состоялась в Дели в 1951 году с участием 11 стран.