Ереван, 24 сентября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Сотрудники службы национальной безопасности (СНБ) Армении раскрыли подготовку к узурпации власти, заявили в пресс-центре ведомства.

Кадр из видео. Служба национальной безопасности Армении Обнаруженные в ходе обыска боеприпасы

Проведя комплексные оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники СНБ Армении установили, что семеро членов военно-патриотической общественной организации «Крестоносцы», а также другие лица с антиправительственными взглядами, идеологической неприязнью к членам и главе правительства, достигли договоренности о захвате власти.

«Задержаны восемь членов преступной группы», — говорится в заявлении.

Задержанным предъявили обвинение по статье «подготовка к узурпации власти». Сотрудники СНБ провели обыски, в результате которых обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы, телекоммуникационные устройства, различные записи и документы.

По данным пресс-центра, реализовать свои планы членам группы не удалось.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2019 года экс-спикера парламента Армении Аре Баблояна обвинили в узурпации власти. Ему выдвинули обвинения по двум статьям: узурпация власти и служебный подлог. Свою вину экс-спикер парламента не признал.

Минобороны Азербайджана объявило 19 сентября 2023 года о начале в регионе антитеррористических мероприятий. МИД потребовал вывести с территории непризнанной республики армянских военнослужащих, а также распустить карабахские органы власти. Власти Армении расценили военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе как широкомасштабную агрессию.

После обострения ситуации в Нагорном Карабахе 19 сентября начались призывы к государственному перевороту в Армении. Премьер-министр Никол Пашинян пообещал отреагировать на призывы в соответствии с законом.