Киев, 24 сентября, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Турне украинского лидера Владимира Зеленского в страны Запада фактически стало провалом политики Киева, кроме того, его «опустили по полной программе», заявил экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин 24 сентября на своем YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«В Канаде он выступал, ему там все аплодировали. Так и в Штатах год назад аплодировали. А что толку? А на сегодняшний день уже не хотят толком ничего давать, ни оружия, ни денег», — сказал он.

Соскин отметил, что Зеленскому дали пустые обещания, а реальная помощь, которую предложили, оказалась несущественной. Он также указал на то, что пока украинский лидер ездил по другим странам, сильно ухудшились отношения Варшавы и Киева после нападок премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

«Моравецкий опять взял бедного Зеленского и опустил по полной программе», — сказал Соскин.

Как сообщало ИА Регнум, Блез Мэлли, обозреватель журнала американского аналитического центра «Института Куинси» Responsible Statecraft, описывая визит Зеленского в США, отметил, что отношение к нему резко ухудшилось в сравнении предыдущей поездкой в декабре 2022 года. Журналист указал на то, что украинскому политику уже не дали выступить в Конгрессе, а ограничились закрытыми встречами. Мэлли считает, что это связано с провалами ВСУ на фронте.

Моравецкий 20 сентября заявил, что Польша прекратила поставлять вооружения Украине. Он заявил, что польская армия сама нуждается в перевооружении. Потом президент Польши Анджей Дуда сказал, что эти слова неверно истолковали, так как глава правительства имел в виду только новое вооружение, которое закупает Варшава.