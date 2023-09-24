Амстердам, 24 сентября, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Акция протеста против поставок оружия Украине прошла 24 сентября в центре Амстердама. В шествии приняли участие 200 человек.

INTER VISUAL STUDIO/EPA/TASS

Протестное мероприятие началось в полдень на площади Дам. Примерно через два часа колонна направилась в сторону Центрального вокзала.

Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами «Нет НАТО — нет войны», «Прекратите отправлять Украине оружие!», «Никакого оружия ради мира», «Мир с Россией», «Нет — эскалации, да — переговорам!».

«Всего участников было 100, теперь 200. И по ходу ещё присоединяются люди. И инициатива организации протеста изначально принадлежала как раз голландцам», — процитировало одну из организаторов мероприятия Наталью Воронцову агентство РИА Новости.

Она отметила, что нынешняя акция не первая и что в протестах против поставок оружия Украине в Амстердаме участвуют всё больше людей. Среди жители Нидерландов растёт недовольство политикой страны и НАТО в отношении Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа в Амстердаме побывал украинский лидер Владимир Зеленский. На встрече 20 сентября глава голландского правительства Марк Рютте пообещал Зеленскому 42 истребителя F-16. Кроме того, украинские пилоты пройдут обучение в Нидерландах.

На площадь Дам 27 августа вышли протестующие. Кроме того, митинг против поставок Киеву оружия прошёл в Амстердаме в конце июля. Один из участников акции политолог Аб Гителинк заявил, что нужно уважать выбор регионов, которые не захотели остаться в составе Украины. Предыдущая акция прошла в городе Гааге 20 мая.