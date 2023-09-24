Севастополь, 24 сентября, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Икону русского флотоводца Фёдора Ушакова, которая чудом сохранилась при ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе, вернут обратно после восстановления здания, сейчас она хранится в Свято-Владимирском соборе, рассказал 24 сентября благочинный Севастопольского округа Симферопольской и Крымской епархии РПЦ протоиерей Сергий Халюта.

Администрация Севастополя

«После восстановления штаба она будет принесена на прежнее место, где находилась 23 года», — рассказал он РИА Новости.

По словам Халюты, из поврежденного штаба икону Ушакова бережно вынесли офицеры.

Фёдор Ушаков — русский адмирал, командир Черноморского флота в 1790–1798 годах и русско-турецкой эскадрой в Средиземном море. В 2001 году его причислили к лику святых как праведного воина.

О том, что икона чудесным образом не пострадала, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что при ударе полностью сгорела деревянная рама, однако само изображение святого уцелело.

ИА Регнум 22 сентября сообщало об ударе ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе. Губернатор призвал местных жителей не подходить к осколкам снарядов, звонить при необходимости в службу спасения. Позднее он заявил, что ситуация находится под контролем, экстренные службы тушат возникший пожар. Гражданская инфраструктура при ударе не пострадала, мирные жители, оказавшиеся рядом со штабом, тоже остались целы.

Позднее Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили пять ракет в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь.

По данным сервиса FlightRadar24, во время атаки ВСУ на штаб ЧФ самолёт-разведчик военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon выполнял полёт возле побережья Чёрного моря.

На следующий день возникший из-за удара пожар в здании штаба потушили.