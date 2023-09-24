Симферополь, 24 сентября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Семьи русских немцев начали возвращаться из Германии в Крым. Об этом 24 сентября сообщил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что на сегодня на полуострове число таких семей превысило 200.

«Люди возвращаются на свою историческую родину, где чтят традиционные ценности», ― сказал в беседе с РИА Новости парламентарий.

Он подчеркнул, что в Крыму для них создают возможности для развития и нет никаких гонений по национальному признаку.

Всех крымских немцев от 18 до 60 лет 18 августа 1941 года депортировали в Сибирь и Казахстан, где они пребывали вплоть до брежневских времён. Массовое возвращение немцев Крыма на историческую родину прерывали горбачевская перестройка и крах Советского Союза. Напуганные резким ухудшением ситуации в СССР немцы стали уезжать в Германию.

Как передавало ИА Регнум, ранее командующий оперативно-стратегической группировкой Вооружённых сил Украины «Таврия» Александр Тарнавский в интервью телеканалу CNN назвал главной целью украинского контрнаступления «возвращение к государственным границам», что включает взятие под контроль полуострова Крым.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в Telegram-канале призвала население полуострова найти способ покинуть Крым и «переждать деоккупацию» на подконтрольной Киеву территории. Такой призыв украинских властей депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев назвал проявлением осенней депрессии от неудач на фронте.

Парламентарий напомнил, что Киев готовится к захвату Крыма с 16 марта 2014 года после того, как части ВСУ позорно бежали с полуострова, но у него ничего не получится.

На референдуме 2014 года более 96% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе выступили за вхождение в состав Российской Федерации.