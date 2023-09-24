Первые беженцы из Нагорного Карабаха прибыли в Армению
Первая группа беженцев из Нагорного Карабаха приехала в Армению
Ереван, 24 сентября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Первые несколько машин с беженцами прибыли 24 сентября из Нагорного Карабаха в село Корнидзор Сюникской области в Армении.
Они начали проходить регистрацию в специальном центре, расположенном неподалёку от Лачинского коридора.
Как сообщало ИА Регнум, на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе (продолжалось с 19 по 20 сентября) российские миротворцы вывезли из опасных районов региона около пяти тысяч человек.
Они 21 сентября провели эвакуацию из трёх карабахских районов — Аскеранского, Мардакертского и Мартунинского. Людей временно разместили в зоне контроля российской миротворческой миссии в Степанакерте. В расположении российских миротворцев, по состоянию на 23 сентября, находились 826 мирных жителей, включая 440 детей.
В информационном центре Армении 24 сентября сообщили, что на армянской территории готовы принять беженцев из Нагорного Карабаха. Поехать смогут те, кто в результате военного конфликта потерял жильё, и те, кто просто хочет переехать из Нагорного Карабаха — территории Азербайджана.