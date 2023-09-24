Москва, 24 сентября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Доктор медицинских наук и известный телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые обладают противовоспалительным эффектом. Среди них два алкогольных напитка — пиво и вино.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Вино. Пиво (это не я, это из научной статьи! Я могу только порадоваться!)» — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Врач опубликовал список продуктов, которые способствуют развитию аневризмы аорты и которые предохраняют от неё. Среди «противовоспалительных» продуктов он назвал фрукты, орехи, овощи, цельные зёрна, хлопья на завтрак, нежирный сыр. Также среди напитков Мясников отметил чай и кофе.

В список продуктов по развитию аневризмы вошли мясо, колбасные изделия, субпродукты, чипсы и сладкая газировка. Мясников добавил, что также риск аневризмы у мужчин увеличивает повышенное потребление соли.

К другим факторам риска аневризмы аорты врач отнёс генетическую предрасположенность, возраст старше 65 лет (особенно у мужчин), курение, атеросклероз, неконтролируемая гипертония, сидячий образ жизни вкупе с неправильным питанием.

Как сообщало ИА Регнум, в мае врач-гепатолог, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, ведущий научный сотрудник МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Буеверов представил рейтинг вредных спиртных напитков. Врач объяснил, что красные вина среди прочих алкогольных напитков имеют наиболее значимый защитный эффект в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. Среди полезных свойств пива он отметил приличное количество аминокислот, минералов, витаминов и полифенолов. Как пояснил врач, слабая сторона этого напитка — достаточно большое количество сахаров.

Отметим, что большинство врачей сходятся во мнении, что безопасной дозы спиртного не существует.