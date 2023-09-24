Белгород, 24 сентября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. ВСУ 24 сентября атаковали посёлок Новый в Волоконоском районе Белгородской области, сбросив взрывное устройство с помощью дрона, из-за чего пострадал мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Есть один пострадавший — водитель «КамАЗа», он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с лёгкой контузией и осколочными ранениями», — написал он.

Пострадавшему оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой. Мужчина будет проходить лечение амбулаторно.

Губернатор также сообщил, что в течение суток 23 сентября ВСУ выпустили по населённым пунктам области 33 артиллерийских снаряда, 42 мины, а также сбросили беспилотниками шесть боеприпасов. В ходе атак никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября в Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель в посёлке Уразово. Один из снарядов попал в частный дом, мужчина погиб от полученных ранений.