Токмак, Запорожская область, 24 сентября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. В Запорожской области в результате ракетного удара во стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб житель Токмака. Об этом 24 сентября сообщили в оперативных службах.

: Пресс-служба Минобороны РФ Кредит: РИА Новости

Кроме того, ещё 11 человек получили ранения, среди них трое детей.

«В результате обстрела Токмака в период с 13:30 до 13:40 мск попадания зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя», ― уточнили в оперативных службах региона.

Кроме того, повреждения получил газопровод в переулке Тихом и электропровод. В результате на северной насосной станции отключили электроснабжение.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября украинские военные также нанесли ракетный удар по Токмаку. Российские средства ПВО отразили атаку. Данных о жертвах и разрушениях не было.

А 19 сентября ВСУ обстреляли Молочанск в Токмакском районе. От удара разрушилось здание бывшей администрации города, а также гаражи. Пострадавших в ходе обстрела не было.