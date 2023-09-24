Серпухов, Московская область, 24 сентября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. В подмосковном Серпухове 23 сентября мужчина облил свою бывшую возлюбленную бензином и поджёг. Инцидент произошел на улице Космонавтов.

Кадр из видео

На кадрах видео, появившихся в Сети, мужчина обильно полил бензином знакомую, у которой в руках был букет. В ходе потасовки он сумел поджечь её, из-за чего она вспыхнула.

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Пострадавшую госпитализировали с ожогами второй степени, сообщил телеканал РЕН ТВ. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося и разыскивает поджигателя.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 31 августа следователи задержали в Курганской области 22-летнего мужчину, подозреваемого в том, что он облил бензином и поджёг двух подростков. Мужчина подошёл к детям, когда те находились у Дома культуры, плеснул бензином из канистры и чиркнул зажигалкой. Один из потерпевших впоследствии скончался.