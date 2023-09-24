Лондон, 24 сентября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед», выступающий также за сборную Англии, Маркус Рэшфорд разбил автомобиль Rolls-Royce стоимостью £700 тыс., попав в ДТП, сообщила 24 сентября британская газета The Sun

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По информации журналистов, спортсмен ехал с тренировочной базы своего клуба после победного матча с «Бёрнли» в рамках чемпионата Англии. Футболист не пострадал. Рядом с местом аварии упал столб, стоявший на островке безопасности.

Как рассказал изданию источник, Рэшфорда потрясло, что он не получил серьёзных травм. На место аварии прибыла полиция, но никого не арестовала. Скорую помощь не вызывали.

Мимо проезжал капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, забивший гол на прошедшем матче. Он остановился и предложил помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года нападающий российского клуба «Крыльев Советов» Владимир Писарский попал в аварию в Самаре. Он въехал на Mercedes-Benz в другую иномарку того же бренда. Футболист не пострадал.

Капитан итальянского клуба «Лацио» Чиро Иммобиле 16 апреля попал в серьёзное ДТП в Риме. Он управлял внедорожником Land Rover и врезался в трамвай. Удар был такой силы, что трамвай сошёл с рельсов. Спортсмен сообщил, что у него только болит рука. Водителю трамвая и двум пассажирам потребовалась госпитализация.