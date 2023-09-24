Москва, 24 сентября, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Блогер устроил огненный заезд на Mercedes возле одного из московских клубов ради эффектных кадров, сообщил РЕН ТВ.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3835065" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Инцидент произошёл на улице Орджоникидзе.

На появившихся в Сети кадрах видно, как компания людей поджигает автомобиль, после чего блогер устроил «огненный заезд». В это время его приятели всё снимали на камеру.

Сам блогер заявил, что инцидент произошёл случайно. По его словам, причиной пожара стало масло из турбины. Он отметил, что возгорание быстро потушили.

Как сообщало ИА Регнум, машина загорелась на московской парковке около ТЦ «Пролетарский» 19 августа. Возгорание произошло на минус первом этаже торгового центра. В результате ЧП из здания эвакуировали 2,5 тысячи человек.

В Хилковом переулке в центре Москвы 5 августа сгорел Lamborghini. У автомобиля загорелся моторный отсек во время движения. Водитель попытался потушить возгорание самостоятельно, но ему это не удалось.