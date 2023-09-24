Токмак, Запорожская область, 24 сентября, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Город Токмак в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом 24 сентября сообщили в оперативных службах региона.

«В 13:35 мск боевики преступного киевского режима нанесли мощный ракетный удар по городу Токмаку», ― говорится в сообщении.

Куда именно попали украинские ракеты, есть ли разрушения и жертвы, не уточняется. На месте работают представители экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября украинские военные также нанесли ракетный удар по Токмаку. Российские средства ПВО отразили атаку. Данных о жертвах и разрушениях не было.

19 сентября ВСУ обстреляли Молочанск в Токмакском районе. От удара разрушились здание бывшей администрации города, а также гаражи. Пострадавших в ходе обстрела не было.

23 сентября украинская армия 23 сентября нанесла ракетный удар по селу Чапаевка в Запорожской области. Взрывом разбило гаражное помещение, повредило школьный автобус. Данных о погибших и пострадавших нет.