Южный, Украина, 24 сентября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в районе портового города Южного в Одесской области, сообщило 24 сентября украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее в Одесской области объявили воздушную тревогу.

В ряде районов Одессы также слышны взрывы, сообщило местное издание «Думская».

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября власти Днепропетровска, а также подконтрольного Киеву города Херсона заявили о повреждениях взрывами объектов критической инфраструктуры.

Аналогичную информацию сообщили в Харьковской области, а днём ранее, 22 сентября, о повреждении газопровода и ЛЭП в Днепропетровской области сообщил глава областного совета Николай Лукашук.