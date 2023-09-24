Берлин, 24 сентября, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Бегунья Тигист Ассефа, представляющая Эфиопию, победила в женском зачёте на Берлинском марафоне 24 сентября и установила новый мировой рекорд.

Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press Тигист Ассефа

Ассефа пробежала дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 11 минут 53 секунды. Предыдущий рекорд держался с 2019 года. Его установила кенийская спортсменка Бриджид Косгеи, пробежав трассу за 2 часа 14 минут и 4 секунды.

Среди мужчин победил двукратный олимпийский чемпион из Кении Элиуд Кипчоге. Его время — 2 часа 2 минуты и 42 секунды. Он установил мировой рекорд в 2022 году, когда преодолел дистанцию за 2 часа 1 минуту 9 секунд.

Ассефе 29 лет. Она уже побеждала в Берлинском марафоне в прошлом году. Тогда она пробежала за 2 часа 15 минут 37 секунд.

Марафон в немецкой столице проводят с 1974 года по последним воскресеньям сентября.

В Москве с 2013 года также проводят марафоны — в Лужниках каждое третье воскресенье сентября. В 2023 году среди мужчин победил Дмитрий Неделин, пробежав более 42 км за 2 часа 14 минут 1 секунду. Среди женщин победила Луиза Дмитриева с результатом 2 часа 30 минут 15 секунд.

В этом году на Московском марафоне произошёл неприятный инцидент. Одной из участниц стало плохо, женщина упала без сознания, завершив дистанцию в 10 км. Медики установили у неё клиническую смерть. Спортсменку удалось спасти, её доставили в больницу.