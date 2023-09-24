Нижний Новгород, 24 сентября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Виновником смертельной аварии с участием маршрутного такси, которая произошла в Нижегородской области, по предварительным данным, стал водитель грузовика, выехавший на полосу встречного движения. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Главное управление МВД России по Нижегородской области

«По предварительным данным, ДТП произошло по причине выезда грузового автомобиля «Мерседес» на полосу встречного движения», ― заявил врио начальника УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Сергей Китаев на видео в Telegram-канале «МВД Медиа».

Он добавил, что в результате аварии три человека погибли. Женщины скончались до приезда скорой помощи. Ещё 15 человек получили ранения, в том числе один ребёнок.

По данным МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло на участке автодороги Кстово ― Дальнее Константиново. На седьмом километре в районе поворота на посёлок Шелокшу водитель грузовой автомашины «Мерседес» допустил столкновение с пассажирской «Газелью».

Как сообщало ИА Регнум, авария случилась около 09:40 24 сентября около посёлка Шелокша в Кстовском районе. Грузовой автомобиль и пассажирская «Газель» столкнулись на трассе М-7. Изначально сообщили о десяти пострадавших.