Москва, 24 сентября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Трубы обрушились на несколько иномарок, стоящих на парковке в жилом комплексе «Хорошевский» на востоке Москвы, сообщил РЕН ТВ.

Кадр из видео. РЕН ТВ

В результате ЧП пострадали несколько автомобилей Mercedes, Porsche и ряд других иномарок.

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Местные жители рассказали о как минимум двух серьезно пострадавших автомобилях.

Причиной обрушения назвали некачественный монтаж труб при строительстве парковки жилого комплекса.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в торговом центре «Филион» на западе Москвы автомобиль упал со второго этажа многоуровневой парковки. Находившаяся за рулём машины женщина после рассказала, что её подрезал таксист. Она так сильно испугалась, что перепутала педали и нажала на газ. В результате её автомобиль проломил ограду яруса и упал со второго этажа.

В начале июня рабочие уронили на припаркованный автомобиль бетонную плиту и сбежали с места происшествия в подмосковном городе Котельники. Инцидент произошёл в ЖК «Белая Дача парк».