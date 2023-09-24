Москва, 24 сентября, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки составили до 185 военных на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях, сообщили 24 сентября в Минобороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа РСЗО «Град» в зоне СВО

«На южнодонецком направлении потери противника составили до 110 украинских военных», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что потери ВСУ на запорожском направлении составили до 35 военных, а на херсонском — до 40 военнослужащих.

На запорожском направлении российские военные нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино. Помимо этого, российские силы ликвидировали на этом направлении боевую машину пехоты и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы за сутки российские военные уничтожили САУ М109 Paladin американского производства, два орудия Д-30, САУ «Гвоздика» а также гаубицу «Мста-Б» ВСУ.

На южнодонецком направлении российская авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесла поражение живой силе и технике 38-й бригады морской пехоты, 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны в районах населенного пункта Урожайное, Старомайорское (ДНР) и Малиновка в Запорожской области.

Кроме того, на херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы российские военные ликвидировали артиллерийскую систему М777 американского производства, гаубицу Д-30, 122 мм РСЗО кустарного производства «Партизан», а также полевой склад боеприпасов 126-й бригады теробороны в районе населённого пункта Шляховое.

В Минобороны сообщили 24 сентября, что за сутки на двух направлениях в зоне СВО — купянском и краснолиманском — ВСУ потеряли 70 военных. Помимо этого, на краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки ВСУ.

В российском оборонном ведомстве сообщили 23 сентября, что за неделю в зоне проведения спецоперации ВСУ потеряли 2405 военных на донецком и южнодонецком, а также ещё около тысячи военных на запорожском и херсонском направлениях.