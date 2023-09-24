Москва, 24 сентября, 2023, 13:32 — ИА Регнум. За сутки на двух направлениях в зоне СВО — купянском и краснолиманском — ВСУ потеряли 70 военных, сообщили 24 сентября в пресс-службе Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости БМП-3 ВС России

На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества российские войска отразили две атаки ВСУ. В районах Серебрянского лесничества, сёл Торское и Григоровка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР российские военные нанесли поражение ВСУ.

«Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20», — сообщили в Минобороны.

На купянском направлении ВСУ потеряли более 20 военных, а также САУ «Акация» и Krab.

Российские военные уничтожили в Харьковской области склад с боеприпасами ВСУ. Они нанесли поражение украинским войскам в районе сёл Берестовое, Синьковка и Кисловка в Харьковской области и посёлка Новоселовское в ЛНР.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал о срыве российскими военными попытки украинской армии провести ротацию в районе села Берестового. Также российские военные в районах сёл Копанки и Першотравневого нанесли авиаудар по ВСУ.

За неделю на купянском направлении ВСУ потеряли 215 военных, на краснолиманском направлении — 435 военных, сообщили 23 сентября в Минобороны РФ.