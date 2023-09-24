Москва, 24 сентября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки российские войска улучшили тактическое положение на донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

На этом направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать позиции российских подразделений четыре раза в районе Красногоровки, Марьинки, Химок и Веселого в ДНР, однако все попытки оказались безуспешными.

Ещё одну атаку 110-й механизированной бригады ВСУ подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили в районе Веселого.

«Потери противника составили до 305 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США», ― добавили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября Минобороны заявило об улучшении позиций ВС России на купянском направлении. Своё тактическое положение в зонах ответственности улучшили подразделения Западной группировки войск.

За неделю на купянском направлении украинская армия потеряла до 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и установку реактивной системы залпового огня.

Украинские военные признали успехи российской армии около Купянска. Как написала газета The New York Times, именно российские военные наступают и формируют то, что ВСУ называют «ударным кулаком», с десятками тысяч солдат возле Купянска и Кременной.

За неделю с 17 по 23 сентября на двух направлениях — донецком и южнодонецком — ВСУ потеряли 2405 военных.