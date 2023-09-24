Ереван, 24 сентября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Часть населения Нагорно-Карабахской Республики перевезут в Армению. Сейчас подготовкой их эвакуации занимаются местные власти. Об этом 24 сентября сообщили в информационном центре республики.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Семьи, оставшиеся без крова в результате недавних военных действий и желающие покинуть республику, будут переправлены в Армению в сопровождении российских миротворцев», ― привёл текст заявления портал 24News.

Правительство Армении также пообещало в ближайшее время предоставить информацию об эвакуации других групп населения.

Армянские власти заявили, что готовы со всей заботой принять соотечественников из Нагорного Карабаха.

Как сообщало ИА Регнум, после объявленния министерством обороны Азербайджана 19 сентября «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе начались боевые действия.

На следующий день, 20 сентября, стороны конфликта договорились о перемирии. Руководство Карабаха обязалось расформировать армию, вывести из региона технику и военных, а также прекратить боевые действия. Затем в Евлахе прошли переговоры Баку и Степанакерта, на которых обсудили вопрос реинтеграции проживающих в Нагорном Карабахе армян.

По информации на 21 сентября, российские миротворцы эвакуировали из опасных регионов Карабаха порядка пяти тысяч мирных жителей. В Минобороны сообщили, что силами российских миротворцев удалось осуществить эвакуацию жителей из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.

После прекращения боёв в Нагорном Карабахе в расположении российских миротворцев по состоянию на 23 сентября оставались 826 мирных жителей, в том числе 440 детей.

Глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что более 10 тыс. человек насильственно переместили в результате боевых действий в Карабахе. В ходе выступления на заседании Совбеза ООН по ситуации в регионе глава МИД указал, что интенсивность и жестокость наступательных действий чётко указывают на то, что это продиктовано намерением завершить этническую чистку Нагорного Карабаха.

Он добавил, что, по предварительным данным, более 200 человек погибли в результате боевых действий, ещё порядка 400 человек, в том числе женщины и дети, получили различные ранения.

Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения вопросов по вхождению Нагорного Карабаха в состав страны. При этом помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что в процессе интеграции армян Нагорного Карабаха во все сферы жизни Азербайджана, вероятнее всего, избежать сложностей не удастся.