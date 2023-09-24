Ереван, 24 сентября, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Структуры безопасности, в которых состоит Армения, являются неэффективными, заявил 24 сентября премьер-министр страны Никол Пашинян во время обращения к народу.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении», — сказал премьер.

На этом фоне Пашинян призвал изменить инструменты внутренней и внешней безопасности Армении. Как уточнил премьер, Армения должна быть мирной, развитой, свободной и демократичной страной. Для этого, как заявил Пашинян, Еревану нужно подтвердить волю иметь свободное и суверенное государство.

Премьер-министр добавил, что перед Арменией стоит выбор стать независимой страной или чьей-либо губернией. При этом он подчеркнул, что будущее государства зависит от выбора каждого гражданина.

Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении 19 сентября «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. На следующий день, 20 сентября, стороны конфликта договорились о перемирии. Руководство Карабаха обязалось расформировать армию, вывести из региона технику и военных, а также прекратить боевые действия. Затем в Евлахе прошли переговоры Баку и Степанакерта, на которых обсудили вопрос реинтеграции проживающих в Карабахе армян.

Власти Азербайджана 23 сентября создали специальную правительственную группу для решения вопросов по вхождению Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав страны. Правительство намерено обеспечить безопасный процесс реинтеграции региона. При этом, обращаясь к народу 24 сентября, Пашинян выразил готовность принять всех соотечественников из Нагорного Карабаха на фоне риска этнических чисток.

Премьер Армении признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Пашинян сослался Алма-Атинскую декларацию, согласно которой Нагорный Карабах считается подконтрольным Баку. С учётом этого российские власти, в частности пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвали происходящее в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана.