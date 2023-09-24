Украина, 24 сентября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. На Украине в госпиталях наблюдается острая нехватка лекарств. Об этом рассказал врач из госпиталя в подконтрольном Киеву городе Запорожье, рассказали журналисту издания Politico.

Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

О ситуации в госпитале рассказал 34-летний хирург Михаил Данилюк, который оперирует раненых. Он сообщил, что ежедневно поступает много раненых, и о том, что если бы волонтёры не помогали с лекарствами, больница не справлялась бы.

«У нас сейчас много раненых, и они не перестают приходить», — рассказал Данилюк, отметив, что украинское правительство работает медленно и больницы не получают должного снабжения.

Он сообщил, что оперирует много раз в течение суток, обычно проводя где-то по пять сложных операций. В это количество не входят мелкие травмы мягких тканей.

Интенсивность боевых действий привела к потоку тяжело раненых и к высокому уровню потребления лекарств и предметов медицинского назначения. По словам Данилюка, на Украине система снабжения расходными материалами и лекарствами работает так, что в лучшем случае доставка заказов в госпиталь занимает не менее двух недель.

Как рассказал хирург, один заказ шёл в госпиталь полгода. В итоге 90% лекарств доставляют волонтёры, потому что через минздрав их просто не дождаться. Госпитали, как правило, заказывают материалы большими партиями, но интенсивность боевых действий и большое количество раненых усложняют оценку возможных потребностей.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября Олег Соскин, бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы, рассказал о катастрофе в ВСУ из-за недостатка лекарств. Проблема вызвана разъевшей украинский минздрав коррупцией.

В итоге раненые не получают необходимую помощь. Многих не успевают доставить в госпитали, потому что наблюдается дефицит перевязочных материалов и транспорта. Заявления украинского руководства о борьбе с коррупцией Соскин назвал несостоятельными.