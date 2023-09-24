Ереван, 24 сентября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Армения готова принять всех соотечественников из Нагорного Карабаха на фоне риска этнических чисток, сообщил 24 сентября премьер-министр страны Никол Пашинян во время обращения к народу.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Армяне Нагорного Карабаха по-прежнему сталкиваются с опасностью этнических чисток», — заявил премьер Армении.

Пашинян добавил, что в последние дни в Карабах поступили гуманитарные грузы, но ситуацию это не изменило. Он отметил, что армяне Карабаха могут решить покинуть свои дома, если не создадут реальные условия жизни для армян Нагорного Карабаха.

Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении 19 сентября «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. На следующий день, 20 сентября, подвергся обстрелу автомобиль с российскими миротворцами. Они погибли.

Стороны конфликта договорились 20 сентября о перемирии. Руководство Карабаха обязалось расформировать армию, вывести из региона технику и военных, а также прекратить боевые действия. На следующий день в Евлахе прошли переговоры Баку и Степанакерта. Стороны обсудили вопрос реинтеграции проживающих в Карабахе армян.

Власти Азербайджана 23 сентября создали специальную правительственную группу для решения вопросов по вхождению Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав страны. Правительство намерено обеспечить безопасный процесс реинтеграции региона.

В октябре 2022 года на саммите «Европейского политического сообщества» премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. С учётом этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обострение ситуации в регионе, назвал происходящее внутренним делом Азербайджана. Он и ранее отмечал, что Пашинян ссылался на Алма-Атинскую декларацию, признающую Нагорный Карабах подконтрольным Баку.