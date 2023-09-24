Лондон, 24 сентября, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Глава минобороны Великобритании Грант Шэппс в интервью телеканалу Sky News пообещал до конца года подготовить 30 тысяч украинских военных для отправки в зону СВО.

Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

«К концу текущего года наша цель состоит в том, чтобы подготовить 30 тыс. украинских военнослужащих», — сказал Шэппс.

По его словам, решительность Лондона в отношении поддержки Киева не пошатнулась. Британское минобороны уже подготовило порядка 22 тысяч украинских военных.

В конце июля источники британского таблоида Daily Express сообщили, что армия королевства работает со спецназом ВСУ, готовя их к захвату Крыма к Рождеству. В военный лагерь в Окхэмптоне для этой цели прибыли свыше двух тысяч военных ВСУ.

Как рассказал в начале августа пленный украинский военный Юрий Романюк, ВСУ в Британии готовят слабо. Их неплохо учат обращаться с оружием, но к боям готовят недостаточно, они боятся идти на штурм и вообще в зону реальных боевых действий.