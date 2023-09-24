Москва, 24 сентября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров назвал 24 сентября цену своих протезов. По словам спортсмена, одна его рука стоит два млн рублей.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Роман Костомаров

«Это ещё самое простое, российское производство. Иностранные — от четырёх миллионов. Механические, которые на тросиках, почти ничего не делают. А это — бионика», — поделился он в эфире НТВ.

Костомаров рассказал, что пока только учится пользоваться протезами, которые, как он выразился, «нужно, как ботинки, разносить».

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония» в крайне тяжёлом состоянии, долгое время он дышал с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких и находился в медикаментозной коме, что постепенно привело к нарушению кровообращения и отмиранию тканей. Врачи провели Костомарову несколько операций по ампутации. У фигуриста 20 февраля начались проблемы с головным мозгом, но через несколько дней СМИ сообщили о его стабильном состоянии и выводе из комы, вскоре врачи остановили некроз, и 6 июля его выписали из больницы.

Через несколько дней спортсмен впервые лично обратился к поклонникам, позднее продемонстрировал новое достижение в тренировках после протезирования. В конце августа Костомаров впервые вышел на лёд на публике. Это произошло 22 августа во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. В своём первом интервью 23 сентября Костомаров рассказал всю историю своей болезни.