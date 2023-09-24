Геническ, Херсонская область, 24 сентября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. На каховском направлении Вооружённые силы потеряли убитыми и ранеными 20 военных. Их уничтожили соединения группировки войск «Днепр», нанеся удар по месту временной дислокации подразделения украинских войск под Херсоном. Об этом 24 сентября сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

РИА Новости

Собеседник уточнил, что в результате погибли десять украинских военных, ещё 11 бойцов ВСУ получили ранения. Также украинская армия лишилась двух единиц автомобильной техники.

Кроме того, российские подразделения уничтожили 120-миллиметровый миномётный расчёт и боекомплект к нему, а также склад с топливом ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России в зоне проведении спецоперации в период с 17 по 23 сентября нанесли 12 комбинированных ударов по складам с техникой и боеприпасами украинской армии на херсонском и запорожском направлениях.

Огонь по объектам ремонта авиа− и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наёмников российские силы вели из высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования, также наносили удары с помощью беспилотников.

За этот же период ВСУ потеряли до 960 бойцов на запорожском и херсонском направлениях. В ходе боевых действий на херсонском направлении российские военные ликвидировали девять боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии.