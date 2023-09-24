Москва, 24 сентября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Сотрудники Центральной избирательной комиссии в новых регионах страны проявили смелость и решительность, заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю 30-летия образования ЦИК. Видео с поздравлением опубликовали 24 сентября на сайте Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин

«Хочу отдельно поблагодарить вас за огромную помощь и содействие в создании избирательных комиссий Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. За то, что вы действовали смело, решительно, несмотря на трудности и многочисленные угрозы», — сказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3835039" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Путин также назвал избирательную систему, созданную в России, одной из лучших в мире. Он отметил, что она базируется на понятных гражданам прозрачных процедурах и соответствуют нормам законодательства. Президент подчеркнул, что ЦИК стоит на защите национальных интересов, суверенитета России.

Как сообщало ИА Регнум, Путин отметил работу сотрудников ЦИК в новых регионах по итогам единого дня голосования. Он заявил, что удивлён мужеству тех, кто обеспечивал выборы под обстрелами.

ВСУ в ходе выборов обстреляли избирательный участок в посёлке Новая Збурьевка Херсонской области. Комиссии пришлось менять место для проведения голосования. В селе Очеретоватое в Запорожской области под обстрел попала избирательная комиссия, но УИК продолжил работу. В Волновахе в ДНР при обстреле ВСУ пострадали члены избирательной комиссии.