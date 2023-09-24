Луганск, 24 сентября, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины лишились ещё одного танка, переданного Киеву Западом. Боевую машину Leopard с экипажем, состоящим из военнослужащих Вооружённых сил Германии, российские разведчики уничтожили в зоне проведения спецоперации. Об этом 24 сентября рассказал командир разведгруппы с позывным Легенда.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что удар по танку нанесли противотанковой управляемой ракетой (ПТУР). После этого российские военные выдвинулись к боевой машине в надежде взять «языка». Выяснилось, что весь экипаж погиб, за исключением механика-водителя. Он получил тяжёлые ранения.

«Несколько раз сказал, что он не наёмник, а военнослужащий бундесвера и весь экипаж из одной роты», — добавил в беседе с РИА Новости боец.

Легенда добавил, что механик потерял много крови и шансов выжить у него не было. Перед смертью немецкий военный сказал, что очень любит своего ребёнка и жену и жалеет, что согласился ехать на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 22 сентября уничтожили два танка Leopard на купянском направлении. Потери украинских войск при этом составили до 20 человек.

Всего же с начала спецоперации ВС России ликвидировали более 12 тыс. танков и бронемашин ВСУ.

Президент США Джо Байден заявил 21 сентября, что первые танки Abrams доставят на Украину на следующей неделе. Экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн уверен, что боевые машины ждёт незавидная участь ― они сгорят. Он отметил, что американские танки ничем не лучше уже уничтоженных на Украине британских Challenger или немецких Leopard.

Президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме в июне пообещал, что в зоне спецоперации будет гореть вся западная техника, полученная ВСУ, — и немецкие Leopard, и американские истребители F-16, которые надеется получить Киев.